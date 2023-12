FÊTEZ NOËL À PORTIRAGNES Boulevard Frédéric Mistral Portiragnes, 1 décembre 2023, Portiragnes.

Portiragnes Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-01

fin : 2023-12-25

Noël à Portiragnes ! Etes-vous prêt(es) pour le grand voyage ?

La ville de Portiragnes vous propose une parenthèse enchantée de bien-être et de douceur..

La ville de Portiragnes vous propose une parenthèse enchantée de bien-être et de douceur.

du 1er au 25 décembre 2023. Retrouvez tous les évènements de Noël

1er Déc – Ouverture de la boite aux lettres du Père Noël

2 Déc – Lancement des illuminations

9 Déc – Concert de Noël de l’école de musique

15 Déc – Noël à la plage – Décoration du Grand Sapin

17 Déc – Noël au village – Marché de Noël & journée des enfants

20 Déc – « Racontines et chansonnettes » – Médiathèque

21 Déc – Concert de Noël Chorale « La Marsilia » – Eglise

23 Déc – Atelier de Noël « Art & papier » – Médiathèque

Les évènements de Noël proposés par votre Commune sont totalement gratuits !

Que l’esprit de Noël vous apporte joie, bonheur, enchantement et émerveillement à tous !

#NOEL2023

.

Boulevard Frédéric Mistral

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE