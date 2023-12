Concert de l’orchestre à cordes de la CUCM Boulevard Frédéric Latouche Autun Catégories d’Évènement: Autun

Début : 2024-01-14

fin : 2024-01-14 . L’orchestre de la Communauté Urbaine Creusot Montceau présente son concert de janvier, avec le programme suivant : VIVALDI : Concerto pour cordes en sol mineur F.XI N°17 (1er mouvement)

GRIEG : Extraits des suites 1-2, opus 46 (La Mort d’Ase, La Danse d’Anitra)

BOTTESINI : Concerto pour contrebasse N°2 (Allegro moderato, Andante, Finale : Allegro) avec le soliste Vladimir TOMA, contrebassiste à l’Orchestre National de Lyon

PUCCINI : Crisantemi pour cordes

DVORAK : Sérénade pour cordes opus 22 (Moderato, Tempo di Valse, Scherzo et Vivace, Larghetto, Finale : Allegro Vivace). Cet orchestre, composé d’amateurs et de professionnels (dont certains jouant à l’Orchestre National de Lyon), vous propose un programme d’1h50 (pause incluse). EUR.

Boulevard Frédéric Latouche Salle de l’Hexagone

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

