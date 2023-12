Naître Boulevard François Mitterrand Tonneins, 25 janvier 2024, Tonneins.

Théâtre « Naître » par Giub. – Mise en scène et interprétation Barbara Drouinaud Bobineau et Stéphane Baup Danty Lucq.

– Tout Public (à partir de 11 ans) – Durée 1h10.

Théâtre « Naître » par Giub. Naître est un portrait croisé entre Barbara 40 ans, 2 enfants ayant vécu un accouchement à domicile et Stéphane 44 ans, homosexuel sans enfant. Elle, c’est celle qui fait venir au monde. Lui, celui qui naît à lui-même. Il sera question de naissance, de post partum, de piscine, d’amour, de sexualité, de slip filet et d’accomplissement de soi. N’être autre que vivants.

– Billetterie disponible au Centre Culturel Paul Dumail de Tonneins, à l’Office de tourisme Val de Garonne à Marmande et en ligne.

Boulevard François Mitterrand Centre Culturel – Salle La Gabarre

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



