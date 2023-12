Sha doizo Boulevard François Mitterrand Tonneins, 17 janvier 2024, Tonneins.

Tonneins Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 10:30:00

fin : 2024-01-17 11:00:00

Théâtre d’objets « Sha Doizo ». Jeu et mise en scène de Frédéric Feliciano.

– Tout Public (à partir de 1 an)..

Théâtre d’objets « Sha Doizo ». Jeu et mise en scène de Frédéric Feliciano.

– Tout Public (à partir de 1 an).

Théâtre d’objets « Sha Doizo » est un animal imaginaire qui vit dans un jardin imaginaire. Ni chat, ni doigt, ni oiseau, Sha Doizo est un peu tout ça en même temps. Il voudrait bien voler mais un chat ne vole pas. Il voudrait bien miauler mais un doigt ne miaule pas. Sha Doizo va découvrir ainsi, chemin faisant, qui il est vraiment.

Jeu et mise en scène de Frédéric Feliciano.

– Tout Public (à partir de 1 an).

– Durée 25 min (9h30/10h30 – 15h30/16h30).

– Billetterie disponible au Centre Culturel Paul Dumail de Tonneins, à l’Office de tourisme Val de Garonne à Marmande et en ligne.

EUR.

Boulevard François Mitterrand Centre Culturel – Salle La Gabarre

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Val de Garonne