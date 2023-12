Concert Solidaire de Noël Boulevard François Mitterrand Tonneins Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Début : 2023-12-22 20:30:00

fin : 2023-12-22 23:00:00 La Rock School de Marmande en partenariat avec le Point Commun de Tonneins organisent une soirée concert solidaire de Noël..

Soirée Concert Solidaire de Noël :

Un jouet en bon état = Une entrée au concert.

Ces jouets seront distribués à des associations qui les donneront à des enfants.

Au programme:

– 20h30: Bastos (hip-hop reggae).

– 21h00: élèves de la Rockschool.

– 21h30: The Pills (reprises rock de Noël).

Cette soirée est co-organisée par « Le Point Commun », la ville de Tonneins et la Rockschool Rapschool Marmande

– Buvette sur place. .

Boulevard François Mitterrand Centre Culturel – Salle de La Gabarre

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

