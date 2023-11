Les Jeudis de La Gabarre – Marcus, Super Sympa Boulevard François Mitterrand Tonneins, 14 décembre 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

Venez découvrir le spectacle de Marcus, humoriste et comédien, découvert aux Open du Rire, de la radio, Rire et Chansons. Je serai le chantre du politiquement correct, mon spectacle sera la quintessence de la bienveillance..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 21:45:00. EUR.

Boulevard François Mitterrand Centre Culturel – Salle La Gabarre

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the show by Marcus, humorist and comedian, discovered at the Open du Rire, de la radio, Rire et Chansons. I’ll be singing the praises of political correctness, and my show will be the quintessence of benevolence.

Venga a descubrir el espectáculo de Marcus, cómico y actor, descubierto en el Open du Rire, de la radio, Rire et Chansons. Cantaré las alabanzas de lo políticamente correcto y mi espectáculo será la quintaesencia de la benevolencia.

Erleben Sie die Show von Marcus, einem Humoristen und Komiker, der bei den Open du Rire, dem Radio, Rire et Chansons entdeckt wurde. Ich werde der Sänger der politischen Korrektheit sein, meine Show wird die Quintessenz des Wohlwollens sein.

