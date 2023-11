Le Testament de Vanda par le Théâtre du Baroud Boulevard François Mitterrand Tonneins, 25 novembre 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

Théâtre en déambulation dans le cadre de la Journée contre les violences faites aux femmes..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:30:00. EUR.

Boulevard François Mitterrand Centre Culturel

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Walking theater as part of the Day Against Violence Against Women.

Teatro ambulante en el marco del Día contra la violencia hacia las mujeres.

Wandertheater im Rahmen des Tages gegen Gewalt an Frauen.

