Les Jeudis de La Gabarre – De la mort qui rue Boulevard François Mitterrand Tonneins, 16 novembre 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

Théâtre, par la Compagnie Vouzénou CompañI.

Se réjouir de notre mort plutôt que d’en avoir peur, tenter d’en faire un moment extraordinaire ….. En duo espiègle, Adèle Zouane et Jaime Chao nous proposent leur training de préparation à la mort. Pour rire noir, jaune ou à pleine gorge tant qu’il est encore temps ! Ou comment faire de la mort une discipline pour laquelle on pourrait s’exercer comme un sportif de haut niveau… Pour être le plus prêt possible quand le grand jour arrivera.

Véritable exutoire tout autant que manifeste (nécessaire) pour redonner sa juste place à la grande faucheuse, préparez-vous à mourir de rire… et vous sentir bien vivants !

– A partir de 7 ans.

– Durée 55 min.

Billetterie disponible au Centre culturelle Paul Dumail Tonneins, à l’Office de tourisme Val de Garonne à Marmande et en ligne..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . EUR.

Boulevard François Mitterrand Centre Culturel

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Theater, by Compagnie Vouzénou CompañI.

Looking forward to our death rather than fearing it, trying to make it an extraordinary moment ….. As a mischievous duo, Adèle Zouane and Jaime Chao offer us their training in preparation for death. For black, yellow or full-throated laughter while there’s still time! Or how to turn death into a discipline you can practice like a top-level athlete… To be as ready as possible when the big day arrives.

As much an outlet as a (necessary) manifesto for giving the grim reaper his rightful place, get ready to die laughing… and feeling very much alive!

– Ages 7 and up.

– Running time 55 min.

Tickets available at Centre culturelle Paul Dumail Tonneins, Office de tourisme Val de Garonne in Marmande and online.

Teatro, por la Compagnie Vouzénou CompañI.

Esperar nuestra muerte en lugar de temerla, intentar que sea un momento extraordinario ….. Como un dúo travieso, Adèle Zouane y Jaime Chao nos ofrecen su entrenamiento de preparación para la muerte. ¡Ríase a carcajadas mientras aún esté a tiempo! O cómo convertir la muerte en una disciplina que se puede practicar como un atleta de alto nivel… Para estar lo más preparado posible cuando llegue el gran día.

Es tanto un desahogo como un manifiesto (necesario) para dejar a la parca en el lugar que le corresponde. Prepárate para morir riendo… ¡y sintiéndote muy vivo!

– A partir de 7 años.

– Duración 55 minutos.

Entradas disponibles en el Centre culturelle Paul Dumail Tonneins, la Oficina de Turismo de Val de Garonne en Marmande y en línea.

Theater, von der Compagnie Vouzénou CompañI.

Sich auf unseren Tod freuen, anstatt Angst davor zu haben, versuchen, ihn zu einem außergewöhnlichen Moment zu machen ….. Als schelmisches Duo bieten uns Adèle Zouane und Jaime Chao ihr Training zur Vorbereitung auf den Tod an. Lachen Sie schwarz, gelb oder aus vollem Hals, solange es noch geht! Oder wie man aus dem Tod eine Disziplin machen kann, für die man wie ein Hochleistungssportler trainieren kann… Um so gut wie möglich vorbereitet zu sein, wenn der große Tag kommt.

Ein echtes Ventil und gleichzeitig ein (notwendiges) Manifest, um dem großen Sensenmann seinen rechtmäßigen Platz zurückzugeben. Bereiten Sie sich darauf vor, sich totzulachen… und sich lebendig zu fühlen!

– Ab 7 Jahren.

– Dauer: 55 min.

Karten gibt es im Centre Culturel Paul Dumail Tonneins, im Office de Tourisme Val de Garonne in Marmande und online.

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Val de Garonne