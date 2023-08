Tous à la piscine ! Boulevard François Mitterrand Oloron-Sainte-Marie, 17 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Visite avec les agents de la piscine.

Venez découvrir la piscine intercommunale ! Cette visite vous invite à plonger dans son histoire, son architecture unique et son fonctionnement. Appréciez les détails architecturaux, comprenez l’évolution de ce lieu emblématique au fil du temps. Une expérience enrichissante à partager en famille ou entre amis pour explorer l’héritage de la piscine intercommunale à Oloron Sainte-Marie..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:45:00. EUR.

Boulevard François Mitterrand Piscine

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visit with pool staff.

Come and discover the intercommunal swimming pool! This tour invites you to delve into its history, unique architecture and operation. Appreciate the architectural details and understand how this emblematic facility has evolved over time. An enriching experience to share with family and friends as you explore the heritage of Oloron Sainte-Marie’s intercommunal swimming pool.

Visita con el personal de la piscina.

Venga a descubrir la piscina intercomunal Esta visita le invita a profundizar en su historia, su arquitectura única y su funcionamiento. Disfrute de los detalles arquitectónicos y comprenda cómo ha evolucionado esta emblemática instalación a lo largo del tiempo. Una experiencia enriquecedora para compartir en familia o entre amigos y descubrir el patrimonio de la piscina intermunicipal de Oloron Sainte-Marie.

Besuch mit den Mitarbeitern des Schwimmbads.

Entdecken Sie das interkommunale Schwimmbad! Dieser Besuch lädt Sie dazu ein, in seine Geschichte, seine einzigartige Architektur und seine Funktionsweise einzutauchen. Genießen Sie die architektonischen Details und verstehen Sie, wie sich dieser symbolträchtige Ort im Laufe der Zeit entwickelt hat. Eine bereichernde Erfahrung, die Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können, um das Erbe des interkommunalen Schwimmbads in Oloron Sainte-Marie zu erkunden.

