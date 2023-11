Marché de la coquille Saint-Jacques Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer, 2 décembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous les 2 et 3 décembre prochains pour le marché de la coquille !

La coquille Saint-Jacques, tout un monde de saveurs !

En plus des poissonneries présents, un comptoir « La grande débarque » sera sur place des avec livrets pédagogiques, des fiches recettes autour de la coquille Saint-Jacques ainsi qu’un QR Code que les visiteurs pourront flasher afin de tenter de remporter un dîner pour 2 personnes dans l’un des restaurants partenaires de l’évènement..

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Boulevard Fernand Moureaux Parking de la mairie

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



See you on December 2 and 3 for the shell market!

Scallops, a world of flavors!

In addition to the fishmongers present, a « La grande débarque » counter will be on hand with educational booklets, recipe cards and a QR Code that visitors can flash for a chance to win a dinner for 2 in one of the event?s partner restaurants.

Nos vemos los días 2 y 3 de diciembre en el mercado de conchas

Vieiras, ¡todo un mundo de sabores!

Además de los pescaderos presentes, habrá un mostrador de « La grande débarque » con folletos educativos, tarjetas de recetas sobre las vieiras y un código QR que los visitantes podrán mostrar para ganar una cena para 2 personas en uno de los restaurantes asociados al evento.

Wir sehen uns am 2. und 3. Dezember auf dem Muschelmarkt!

Die Jakobsmuschel, eine ganze Welt voller Aromen!

Zusätzlich zu den Fischhändlern wird es eine Theke « La grande débarque » geben, an der Sie pädagogische Broschüren, Rezeptkarten rund um die Jakobsmuschel und einen QR-Code finden, den die Besucher flashen können, um ein Abendessen für 2 Personen in einem der Partnerrestaurants zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-11-16 par Calvados Attractivité