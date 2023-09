Forum de l’électro-mobilité Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer, 7 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Normandie Mobilité Electrique et la Ville de Trouville-sur-Mer vous donne rendez-vous le 7 octobre pour le Forum de l’électro-mobilité !

Sur l’esplanade du pont, assistez à des démonstration et mise à disposition d’un panel de véhicules électriques : scooters, vélos et trottinettes pour les essais gratuits sur la piste aménagée ou en ville pour les voitures.

Les inscriptions seront prises sur place sur présentation d’un permis de conduire pour les véhicules le nécessitant.

Gratuit et ouvert à tous !.

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

Boulevard Fernand Moureaux Esplanade du pont

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Normandie Mobilité Electrique and the Town of Trouville-sur-Mer invite you to the Electro-Mobility Forum on October 7!

On the bridge esplanade, you’ll be able to see demonstrations of a range of electric vehicles: scooters, bikes and scooters for free trials on the track or in town for cars.

Registration will be taken on site on presentation of a driving license for vehicles requiring one.

Free and open to all!

Normandie Mobilité Electrique y la ciudad de Trouville-sur-Mer le esperan el 7 de octubre en el Foro de la Electromovilidad

En la explanada del puente, asista a demostraciones de una gama de vehículos eléctricos: scooters, bicicletas y patinetes para probarlos gratuitamente en la pista o en la ciudad para los coches.

Los vehículos que necesiten permiso de conducir deberán matricularse in situ.

Gratuito y abierto a todos

Normandie Mobilité Electrique und die Stadt Trouville-sur-Mer laden Sie am 7. Oktober zum Forum für Elektromobilität ein!

Auf der Esplanade du pont können Sie an Vorführungen und der Bereitstellung einer Reihe von Elektrofahrzeugen teilnehmen: Motorroller, Fahrräder und Roller für kostenlose Probefahrten auf der eingerichteten Piste oder in der Stadt für die Autos.

Die Anmeldung erfolgt vor Ort gegen Vorlage eines Führerscheins für die Fahrzeuge, die dies erfordern.

Kostenlos und offen für alle!

