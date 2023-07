CONCERT THA DUNCIZ Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer, 4 août 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous le 4 août pour un concert de Tha Dunciz sur l’esplanade du Pont !

Gratuit !.

2023-08-04 21:00:00 fin : 2023-08-04 . .

Boulevard Fernand Moureaux Esplanade du Pont

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Join us on August 4 for a Tha Dunciz concert on the esplanade du Pont!

Free admission!

Únase a nosotros el 4 de agosto para asistir al concierto de Tha Dunciz en la explanada del Puente

La entrada es gratuita

Wir sehen uns am 4. August für ein Konzert von Tha Dunciz auf der Esplanade du Pont!

Kostenlos!

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité