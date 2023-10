Festival du rire : Patrick Timsit Boulevard Félix Martin Saint-Raphaël, 15 octobre 2023, Saint-Raphaël.

Saint-Raphaël,Var

« Adieu… peut-être. Merci… c’est sûr. » Un spectacle d’adieu pas comme les autres. Plutôt que de quitter son public par sms, il a préféré le faire avec un spectacle..

2023-10-15 17:00:00 fin : 2023-10-15 . EUR.

Boulevard Félix Martin Salle Félix Martin

Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Farewell? perhaps. Thank you? for sure A farewell show unlike any other. Rather than leave his audience by text message, he preferred to do it with a show.

« ¿Adiós? quizás. ¿Gracias? seguro Un espectáculo de despedida como ningún otro. En lugar de despedirse de su público por mensaje de texto, optó por hacerlo con un espectáculo.

« Abschied? Vielleicht. Danke? auf jeden Fall. » Eine etwas andere Abschiedsvorstellung. Anstatt sich per SMS von seinem Publikum zu verabschieden, hat er es vorgezogen, dies mit einer Show zu tun.

