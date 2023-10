Festival du rire : David Voinson Boulevard Félix Martin Saint-Raphaël, 13 octobre 2023, Saint-Raphaël.

Saint-Raphaël,Var

À seulement 25 ans, il est la star montante de l’humour et accumule déjà des millions d’abonnés et de vues sur les réseaux, où son personnage de la blonde est déjà culte. N’attendez plus, et foncez voir le premier spectacle de David Voinson !.

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

Boulevard Félix Martin Salle Félix Martin

Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



At just 25, he’s a rising star on the comedy scene, already racking up millions of subscribers and views on the networks, where his blonde character already has a cult following. Don?t wait any longer, and go and see David Voinson?s first show!

Con sólo 25 años, es una estrella emergente de la comedia, que ya acumula millones de suscriptores y visitas en Internet, donde su personaje, la rubia, ya tiene seguidores de culto. No esperes más y asiste al primer espectáculo de David Voinson

Mit nur 25 Jahren ist er der aufsteigende Star der Comedy-Szene und hat bereits Millionen von Abonnenten und Views in den Netzwerken, wo seine Figur der Blondine bereits Kultstatus hat. Warten Sie nicht länger und sehen Sie sich die erste Show von David Voinson an!

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme de Saint-Raphaël