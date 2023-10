Festival du rire : Gérémy Crédeville Boulevard Félix Martin Saint-Raphaël, 12 octobre 2023, Saint-Raphaël.

Saint-Raphaël,Var

« Enfin » Et si réussir c’était échouer ? Derrière ce titre de livre de développement personnel se cache un spectacle jubilatoire au rythme effréné. Respirez avant de venir, vous n’aurez pas le temps pendant..

2023-10-12 20:30:00 fin : 2023-10-12 . EUR.

Boulevard Félix Martin Salle Félix Martin

Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



« And finally, « Et si réussir c?est échouer? Behind the title of a self-help book lies a fast-paced, jubilant show. Take a breath before you come; you won’t have time during.

« ¿Y si triunfar significara fracasar? Tras el título de un libro de autoayuda se esconde un espectáculo trepidante y jubiloso. Tómese un respiro antes de venir, no tendrá tiempo para nada más.

« Und schließlich: « Und wenn Erfolg Scheitern bedeutet? Hinter diesem Titel eines Selbsthilfebuches verbirgt sich ein jubelndes Spektakel mit rasantem Tempo. Atmen Sie durch, bevor Sie kommen, denn währenddessen haben Sie keine Zeit.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme de Saint-Raphaël