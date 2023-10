Festival du rire : Edgar Yves Boulevard Félix Martin Saint-Raphaël, 10 octobre 2023, Saint-Raphaël.

Saint-Raphaël,Var

« Bon ! Là normalement, c’est le moment où je tortille du cul pour que tu viennes me voir… Je me suis fait chier à écrire des trucs rigolos, mais pour que tu les écoutes, je dois d’abord te montrer la « Beyoncé » qui sommeille en moi !.

2023-10-10 20:30:00 fin : 2023-10-10 . EUR.

Boulevard Félix Martin Salle Félix Martin

Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Well, this is usually the part where I wiggle my ass to get you to come and see me? I’ve been working my ass off writing funny stuff, but to get you to listen to it, I’ve got to show you my inner Beyoncé first!

« Bueno, ¿esta es la parte en la que muevo el culo para que vengas a verme? Me ha costado mucho escribir cosas divertidas, pero para que las escuches, primero tengo que mostrarte a la Beyoncé que llevo dentro

« Normalerweise ist das der Moment, in dem ich mit dem Arsch wackle, damit du zu mir kommst Ich habe mir den Arsch aufgerissen, um lustige Sachen zu schreiben, aber damit du sie dir anhören kannst, muss ich dir erst die « Beyoncé » in mir zeigen!

