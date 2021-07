Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Gironde, Lège-Cap-Ferret Boulevard en Fête – Concert Rock in Box Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Catégories d’évènement: Gironde

Lège-Cap-Ferret

Boulevard en Fête – Concert Rock in Box Lège-Cap-Ferret, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Lège-Cap-Ferret. Boulevard en Fête – Concert Rock in Box 2021-07-14 – 2021-07-14

« Rock In Box » est un groupe Pop Rock Bordelais spécialisé dans les reprises des années 70-80 : Dire Straits, Pink Floyd, Eric Clapton, The Police et bien d'autres encore! Le répertoire ne cesse d'évoluer et leur dynamisme ravi les amateurs comme les grands connaisseurs de cette si riche musique qu'est le rock !

