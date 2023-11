JEUX EN FÊTE Boulevard Dumesnildot Paimbœuf, 22 janvier 2024, Paimbœuf.

Paimbœuf,Loire-Atlantique

Jeux et partage en libre accès !

Rendez-vous annuel intergénérationnel pour se rencontrer et partager un moment convivial, car il n’y a pas d’âge pour jouer et s’amuser..

2024-01-22 fin : 2024-01-22 . .

Boulevard Dumesnildot Salle Cutullic

Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Games and sharing in free access!

Annual inter-generational meeting to meet and share a friendly moment, because there is no age to play and have fun.

Acceso gratuito a los juegos y a compartir

Un encuentro anual intergeneracional para reunirse y compartir un momento de convivencia, porque no hay límite de edad para jugar y divertirse.

Spiele und Teilen frei zugänglich!

Jährlicher generationsübergreifender Treffpunkt, um sich zu treffen und einen geselligen Moment zu teilen, denn es gibt kein Alter für Spiel und Spaß.

Mise à jour le 2023-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire