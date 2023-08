Journées du patrimoine, visite guidée de Cajarc Boulevard du tour de ville Cajarc, 17 septembre 2023, Cajarc.

Cajarc,Lot

Jacques Borzo, ancien maire de Cajarc de 2008 à 2020 vous invite à partager son amour pour Cajarc lors d’une visite du village !.

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 . EUR.

Boulevard du tour de ville Rdv devant l’office de tourisme

Cajarc 46160 Lot Occitanie



Jacques Borzo, former mayor of Cajarc from 2008 to 2020, invites you to share his love for Cajarc during a visit of the village!

Jacques Borzo, ex alcalde de Cajarc de 2008 a 2020, le invita a compartir su amor por Cajarc durante una visita al pueblo

Jacques Borzo, ehemaliger Bürgermeister von Cajarc von 2008 bis 2020, lädt Sie dazu ein, seine Liebe zu Cajarc bei einem Rundgang durch das Dorf zu teilen!

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Figeac