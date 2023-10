Escape Game « La Tarasque et le Sauroctone » Boulevard du Roi René Tarascon, 26 octobre 2023, Tarascon.

Tarascon,Bouches-du-Rhône

Au secours ! La monstrueuse et légendaire Tarasque est de retour ! Le château est en danger ! Heureusement nous avons retrouvé une mystérieuse machine capable de la repousser. Mais malgré nos efforts, celle-ci refuse de démarrer… et semble même hantée !. Enfants

2023-10-26 fin : 2023-10-29 . EUR.

Boulevard du Roi René Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Help! The monstrous and legendary Tarasque is back! The castle is in danger! Fortunately, we have found a mysterious machine capable of repelling it. But despite our efforts, it refuses to start… and even seems haunted!

¡La ayuda está en camino! El monstruoso y legendario Tarasque ha vuelto ¡El castillo está en peligro! Afortunadamente, hemos encontrado una misteriosa máquina capaz de repelerlo. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, se niega a arrancar… ¡e incluso parece estar embrujada!

Hilfe!!! Die monströse und legendäre Tarasque ist zurück! Das Schloss ist in Gefahr! Glücklicherweise haben wir eine mysteriöse Maschine gefunden, die sie abwehren kann. Doch trotz unserer Bemühungen will diese nicht anspringen … und scheint sogar zu spuken!

Mise à jour le 2023-10-10 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)