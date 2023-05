Roméo et Juliette Boulevard du Roi René, 17 juin 2023, Tarascon.

Tarascon,Bouches-du-Rhône

L’Association Les Enfants de Mnémosyne présente au Château de Tarascon, Roméo et Juliette !.

2023-06-17 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-17 22:00:00. EUR.

Boulevard du Roi René Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Association Les Enfants de Mnémosyne presents Romeo and Juliet at the Château de Tarascon!

La Asociación Les Enfants de Mnémosyne presenta Romeo y Julieta en el Castillo de Tarascón

Der Verein Les Enfants de Mnemosyne präsentiert im Château de Tarascon, Romeo und Julia!

