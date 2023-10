Aqua Night Boulevard du Puy Nègre Égletons, 10 novembre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

De 19h à 21h au Centre aquarécréatif , cours et animations aquatiques..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 21:00:00. .

Boulevard du Puy Nègre Centre aquarécréatif

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



From 7pm to 9pm at the Centre aquarécréatif, aquatic classes and entertainment.

De 19:00 a 21:00 h en el Centre aquarécréatif, clases y actividades acuáticas.

Von 19.00 bis 21.00 Uhr im Centre Aquarécréatif , Kurse und Wasseranimationen.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières