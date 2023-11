Luna Park Boulevard du Président Kennedy Tarbes, 17 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Bienvenue à Luna Park Tarbes, votre programme pour des vacances de fin d’année mémorables avec des attractions pour tous, une ambiance festive à partager en famille et entre amis.

La magie des fêtes vous attend !

HORAIRES D’OUVERTURE

– Dimanche 17 décembre de 14h à 19h

– Mercredi 20 décembre de 14h à 19h

– Du 23 décembre au 7 janvier (vacances scolaires) de 14h à 19h.

2023-12-17 fin : 2024-01-07

Boulevard du Président Kennedy TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Welcome to Luna Park Tarbes, your program for a memorable end-of-year vacation with attractions for all, and a festive atmosphere to share with family and friends.

The magic of the holidays awaits you!

OPENING TIMES

– Sunday, December 17, 2pm to 7pm

– Wednesday, December 20, 2pm to 7pm

– December 23 to January 7 (school vacations) 2pm to 7pm

Bienvenido a Luna Park Tarbes, su programa para unas vacaciones de fin de año inolvidables, con atracciones para todos los gustos y un ambiente festivo para compartir con la familia y los amigos.

¡La magia de las fiestas le espera!

HORARIOS DE APERTURA

– Domingo 17 de diciembre, de 14:00 a 19:00 h

– Miércoles 20 de diciembre, de 14.00 a 19.00 h

– Del 23 de diciembre al 7 de enero (vacaciones escolares), de 14.00 a 19.00 h

Willkommen im Luna Park Tarbes, Ihrem Programm für unvergessliche Weihnachtsferien mit Attraktionen für alle und einer festlichen Atmosphäre, die Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden genießen können.

Der Zauber der Feiertage wartet auf Sie!

ÖFFNUNGSZEITEN

– Sonntag, 17. Dezember von 14.00 bis 19.00 Uhr

– Mittwoch, 20. Dezember von 14:00 bis 19:00 Uhr

– 23. Dezember bis 7. Januar (Schulferien) von 14:00 bis 19:00 Uhr

