Match de foot des Girondins de Bordeaux Boulevard du Page Andernos-les-Bains, 28 juillet 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Match de foot de préparation des Girondins de Bordeaux contre Osasuna club Espagnol au stade d’honneur.

Prix des places : 5 euros pourtour du stade , gratuit jusqu’à 12 ans .

Venez les encourager !

Organisé par Andernos Sport Football Club (ASFC) –

Réservation en ligne et possibilité d’acheter vos places 2 heures avant le match directement sur place..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

Boulevard du Page Complexe sportif Jacques Rosazza

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Girondins de Bordeaux warm-up soccer match against Spanish club Osasuna at the Stade d’Honneur.

Tickets cost 5 euros around the stadium, free for children under 12.

Come and cheer them on!

Organized by Andernos Sport Football Club (ASFC)

Online booking and possibility of buying tickets 2 hours before the match directly on site.

Partido de fútbol preparatorio entre el Girondins de Burdeos y el club español Osasuna en el Stade d’Honneur.

Las entradas cuestan 5 euros en los alrededores del estadio y son gratuitas para los menores de 12 años.

¡Venga a animarlos!

Organizado por Andernos Sport Football Club (ASFC) –

Reserva en línea y posibilidad de comprar las entradas 2 horas antes del partido directamente in situ.

Vorbereitungsspiel der Girondins de Bordeaux gegen den spanischen Verein Osasuna im Stade d’honneur.

Eintrittspreise: 5 Euro rund um das Stadion, bis 12 Jahre kostenlos.

Kommen Sie und feuern Sie die Mannschaft an!

Organisiert vom Andernos Sport Football Club (ASFC) –

Online-Reservierungen und die Möglichkeit, Tickets 2 Stunden vor dem Spiel direkt vor Ort zu kaufen.

