Loire-Atlantique Atelier – Les P’tits Explorateurs et le land-art Boulevard du nord 44350 Guerande, 25 août 2023, Guérande. Atelier – Les P’tits Explorateurs et le land-art Vendredi 25 août, 10h00 Boulevard du nord 44350 Guerande Atelier: 5 Les P’tits Explorateurs parcourent les promenades arborées de la cité médiévale située au pied des remparts, pour observer les feuilles, les fleurs et les arbres. Ils créeront ensuite un tableau coloré avec la technique du land-art.

Pour les 4 à 6 ans.

