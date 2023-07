Vide-atelier artistique Boulevard du Nord 44350 Guerande Guérande, 19 août 2023, Guérande.

Vide-atelier artistique Samedi 19 août, 10h00 Boulevard du Nord 44350 Guerande Entrée libre: 0

Le Groupe de Recherche Artistique Guérandais est une association d’artistes, peintres et sculpteurs, qui a pour but de promouvoir les artistes de Guérande. Venez découvrir leur vide-atelier : l’occasion pour eux d’exposer leur travail et peut-être pour vous d’avoir un coup de cœur artistique…

2023-08-19T10:00:00+02:00 – 2023-08-19T18:00:00+02:00

CULTURE LOISIRS