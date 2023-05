Atelier – Les P’tits Explorateurs et le cache-cache de Gwen Boulevard du Nord 44350 Guerande Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Atelier – Les P’tits Explorateurs et le cache-cache de Gwen Boulevard du Nord 44350 Guerande, 21 juillet 2023, Guérande. Atelier – Les P’tits Explorateurs et le cache-cache de Gwen Vendredi 21 juillet, 10h00 Boulevard du Nord 44350 Guerande Atelier: 5.00 Les P’tits Explorateurs partent à la recherche de Gwen, le chien de Guérande qui s’est caché derrière une fenêtre de la cité médiévale ! À l’aide d’indices photo, ils découvrent les fenêtres, les lucarnes et les vitraux colorés des bâtiments de la ville. Puis, en compagnie de Gwen, ils imaginent leur propre façade à partir de celles observées dans la cité.

Atelier pour les 4-6 ans. Boulevard du Nord 44350 Guerande Boulevard du Nord 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 10 01 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-les-p-tits-explorateurs-et-le-cache-cache-de-gwen-guerande.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T10:00:00+02:00 – 2023-07-21T11:30:00+02:00

2023-07-21T10:00:00+02:00 – 2023-07-21T11:30:00+02:00 JEUNESSE LOISIRS Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Boulevard du Nord 44350 Guerande Adresse Boulevard du Nord 44350 Guerande Ville Guérande Lieu Ville Boulevard du Nord 44350 Guerande Guérande

Boulevard du Nord 44350 Guerande Guérande https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Atelier – Les P’tits Explorateurs et le cache-cache de Gwen Boulevard du Nord 44350 Guerande 2023-07-21 was last modified: by Atelier – Les P’tits Explorateurs et le cache-cache de Gwen Boulevard du Nord 44350 Guerande Boulevard du Nord 44350 Guerande 21 juillet 2023 Boulevard du nord 44350 Guerande Guérande

Guérande