Ciné-remparts – Là-Haut Samedi 19 août, 21h00 boulevard du Nord 44350 Guerande Entrée: 0

Le Boulevard du Nord se transforme cette année encore en une gigantesque salle de cinéma à ciel ouvert. Préparez vos couvertures et vos coussins, ou profitez des transats pour ces séances de ciné en plein air.

En plus du film, nous vous réservons une surprise lors de chaque projection !

Ce soir « Là-Haut. », film réalisé par Pete Docter et Bob Peterson.

Carl Fredricksen, un vendeur de ballons à la retraite, est prêt pour sa dernière chance de s’envoler. Il attache des milliers de ballons à sa maison et se dirige vers le monde perdu de ses rêves d’enfant. Mais, à son insu, Carl embarque Russell, un garçon de 8 ans là au mauvais endroit au mauvais moment. Ce duo improbable va se faire de nouveaux amis, comme Doug, un chien avec un collier spécial qui lui permet de parler, et Kevin, un oiseau qui ne peut pas voler. Carl réalise vite que les plus grandes aventures de la vie ne sont pas celles qu’on croit.

(source : Allociné)

Annulation en cas de pluie.

