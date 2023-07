Bal des Pompiers Sainte-Victoire Boulevard du Moraliste Vauvenargues, 13 juillet 2023, Vauvenargues.

Vauvenargues,Bouches-du-Rhône

L’Amicale des sapeurs pompiers de Sainte Victoire vous attend nombreux au traditionnel Bal des Sapeurs-Pompiers..

2023-07-13 19:00:00 fin : 2023-07-13 . .

Boulevard du Moraliste Vallon des sports

Vauvenargues 13126 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Amicale des sapeurs pompiers de Sainte Victoire looks forward to seeing you at the traditional Bal des Sapeurs-Pompiers.

La Asociación de Bomberos de Sainte Victoire espera verle en el tradicional Baile de Bomberos.

Die Amicale des sapeurs pompiers de Sainte Victoire erwartet Sie zahlreich zum traditionellen Feuerwehrball.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence