TRAIL DU CANAL DU MIDI EN MOURREL Boulevard du Midi Parc Municipal Olonzac, 23 juin 2024, Olonzac.

Olonzac Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 09:00:00

fin : 2024-06-23

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AU 15 AVRIL !

Nous espérions que vous serez présents, toujours dans la bonne humeur et l’envie de se faire plaisir.Nous espérions que vous serez présents, toujours dans la bonne humeur et l’envie de se faire plaisir..

Un trail de 14,3 kilomètres aura lieu sur les communes d’Olonzac et d’Argens Minervois. Le départ sera donné à la roseraie du parc municipal d’Olonzac.

Les coureurs se rendront à l’écluse de Pech Laurier en suivant le Canal du Midi. Ils feront ensuite une boucle en laissant le lac des Aiguilles sur leur droite. A travers chemins et vignes et pinèdes ils passeront par le Mourrel Ferrat, descendront sur la campagne de Bassanel et retourneront à Olonzac en suivant le chemin de halage.

L’arrivée sera également donnée au niveau de la roseraie du parc municipal d’Olonzac.

Les moyens humains seront composés de trente bénévoles ainsi que des services du SDIS34. Sur le plan touristique, cet événement permettra de promouvoir certains aspects du tourisme fluvial sur le Canal du Midi. En outre, il permettra de sensibiliser les coureurs sur le travail archéologique accompli et toujours en cours par leur passage près du site des fouilles au Mourrel Ferrat. La société ATS a été sollicitée pour gérer les inscriptions.

Boulevard du Midi

Parc Municipal

Olonzac 34210 Hérault Occitanie



