Concert Caritatif Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun, 21 janvier 2024, Loudun.

Loudun,Vienne

Concert organisé par le Lions Club de Loudun en soutien à la cause de l’illétrisme.

2024-01-21 fin : 2024-01-21

Boulevard du Maréchal Leclerc Centre Culturel René Monory

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Concert organized by the Loudun Lions Club in support of illiteracy

Concierto organizado por el Club de Leones de Loudun en apoyo de la causa del analfabetismo

Vom Lions Club Loudun organisiertes Konzert zur Unterstützung der Sache des Analphabetismus

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme du Pays Loudunais