Récital de piano classique et jazz Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun, 16 décembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Le théâtre de la Reine Blanche, la Ville de Loudun, et l’association « des notes et des hommes » présente un récital de piano classique et jazz « Oeuvres célèbres » par David Zouzout

Une grande technique au service de l’art :

Passionné par le métier de soliste concertiste, David Zouzout voue un engagement sans concessions à la pratique du piano au plus haut niveau. Après ses premières leçons de piano aux USA, David arrive en France en 1976 et suit les cours de Bernard Picavet, Blandine Dumay, Pierre Sancan puis Jacqueline Bourgès-Maunoury et Françoise Thinat.

Il obtient plusieurs prix de piano ainsi que le diplôme d‘exécution à l‘Ecole Normale de Musique de Paris..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 22:00:00. EUR.

Boulevard du Maréchal Leclerc

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Théâtre de la Reine Blanche, the Ville de Loudun, and the association « des notes et des hommes » present a classical and jazz piano recital « Oeuvres célèbres » by David Zouzout

Great technique at the service of art:

Passionate about being a concert soloist, David Zouzout is uncompromisingly committed to playing the piano at the highest level. After his first piano lessons in the USA, David arrived in France in 1976 and studied with Bernard Picavet, Blandine Dumay, Pierre Sancan, Jacqueline Bourgès-Maunoury and Françoise Thinat.

He was awarded several piano prizes and a performance diploma at the Ecole Normale de Musique de Paris.

El Théâtre de la Reine Blanche, la ciudad de Loudun y la asociación « des notes et des hommes » presentan un recital de piano clásico y jazz de « Oeuvres célèbres » de David Zouzout

Una gran técnica al servicio del arte:

Apasionado por ser concertista, David Zouzout se compromete sin concesiones a tocar el piano al más alto nivel. Tras recibir sus primeras clases de piano en Estados Unidos, David llegó a Francia en 1976 y estudió con Bernard Picavet, Blandine Dumay, Pierre Sancan, Jacqueline Bourgès-Maunoury y Françoise Thinat.

Obtuvo varios premios de piano y un diploma de interpretación en la Escuela Normal de Música de París.

Das Théâtre de la Reine Blanche, die Stadt Loudun und der Verein « des notes et des hommes » präsentieren einen klassischen und Jazz-Klavierabend « Oeuvres célèbres » von David Zouzout

Eine große Technik im Dienste der Kunst :

David Zouzout ist leidenschaftlicher Konzertsolist und widmet sich mit kompromisslosem Engagement dem Klavierspiel auf höchstem Niveau. Nach seinem ersten Klavierunterricht in den USA kam David 1976 nach Frankreich und nahm Unterricht bei Bernard Picavet, Blandine Dumay, Pierre Sancan und später bei Jacqueline Bourgès-Maunoury und Françoise Thinat.

An der Ecole Normale de Musique in Paris erhielt er mehrere Klavierpreise und das Diplôme d’exécution.

