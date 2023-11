Spectacle de Noël des séniors 2023 (+ 68 ans) Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun, 5 décembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Spectacle de Noël des séniors (réservé aux habitants de LOUDUN, + de 68 ans, gratuit)

« Lilia » chanteuse compositrice

Réservation obligatoire en mairie du 6 novembre au 1er décembre (justificatif de domicile et carte d’identité).

2023-12-05 fin : 2023-12-06 . EUR.

Boulevard du Maréchal Leclerc Espace Culturel René Monory

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Christmas show for seniors (reserved for LOUDUN residents, over 68, free)

« Lilia » singer-songwriter

Reservations required at Town Hall from November 6 to December 1 (proof of address and identity card required)

Espectáculo de Navidad para la tercera edad (reservado a los residentes de LOUDUN, mayores de 68 años, gratuito)

« Cantautora « Lilia

Reserva obligatoria en el Ayuntamiento del 6 de noviembre al 1 de diciembre (se requiere justificante de domicilio y documento de identidad)

Weihnachtsshow der Senioren (nur für Einwohner von LOUDUN, + 68 Jahre, kostenlos)

« Lilia » Sängerin und Komponistin

Obligatorische Reservierung im Rathaus vom 6. November bis 1. Dezember (Wohnsitznachweis und Personalausweis)

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme du Pays Loudunais