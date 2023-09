Spectacles de la Chorale A Travers Chants Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun, 11 novembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

A Travers Chants chante Johnny Hallyday et La Famille (Jean-Jacques Goldman, Claudio Capéo, Vianney, Slimane)

Groupe d’amis chanteurs vous invitons à venir passer une soirée à fredonner avec nous dans la détente et la bonne humeur.

A 21h les vendredis et samedis ; à 15h les dimanches.

Une gratuité pour 20 personnes

Les permanences de l’association : tous les mardi et samedi de 10h à 12h à l’Office de Tourisme du Pays Loudunais à Loudun.

2023-11-11 fin : 2023-11-12 . EUR.

Boulevard du Maréchal Leclerc Espace Culturel René Monory

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A Travers Chants sings Johnny Hallyday and La Famille (Jean-Jacques Goldman, Claudio Capéo, Vianney, Slimane)

A group of singing friends invite you to come and spend an evening humming along with us in a relaxed, good-humored atmosphere.

9pm Fridays and Saturdays; 3pm Sundays.

Free admission for 20 people

Association office hours: every Tuesday and Saturday from 10am to 12pm at the Pays Loudunais Tourist Office in Loudun

A Travers Chants canta Johnny Hallyday y La Famille (Jean-Jacques Goldman, Claudio Capéo, Vianney, Slimane)

Un grupo de amigos cantantes le invita a pasar una velada tarareando con nosotros en un ambiente distendido y de buen humor.

Viernes y sábados a las 21.00 h; domingos a las 15.00 h.

Entrada gratuita para 20 personas

Horario de la asociación: todos los martes y sábados de 10.00 a 12.00 h en la Oficina de Turismo del Pays Loudunais en Loudun

A Travers Chants singt Johnny Hallyday und La Famille (Jean-Jacques Goldman, Claudio Capéo, Vianney, Slimane)

Gruppe von Sängerfreunden lädt Sie ein, einen Abend zu verbringen, um mit uns in Entspannung und guter Laune zu summen.

Freitags und samstags um 21 Uhr; sonntags um 15 Uhr.

Eine Freikarte für 20 Personen

Die Sprechstunden des Vereins: jeden Dienstag und Samstag von 10 bis 12 Uhr im Office de Tourisme du Pays Loudunais in Loudun

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme du Pays Loudunais