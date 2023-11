Cabarets des Nuits du Cirque Boulevard du Maréchal Leclerc Die, 17 novembre 2023, Die.

Die,Drôme

Cirques et soirées festives le vendredi 17 avec DJ ‘Viens danser’ et le samedi 18 avec La Clique Brass Band. Bar et restauration, sérigraphie. Tout public..

2023-11-17 20:00:00 fin : 2023-11-17 . .

Boulevard du Maréchal Leclerc Parking Saint Eloi

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Circuses and festive evenings on Friday 17 with DJ ‘Viens danser’ and Saturday 18 with La Clique Brass Band. Bar and catering, silk-screen printing. All ages.

Circo y veladas festivas el viernes 17 con DJ ‘Viens danser’ y el sábado 18 con La Clique Brass Band. Bar y catering, serigrafía. Todos los públicos.

Zirkus und festliche Abende am Freitag, den 17. mit DJ ‘Viens danser’ und am Samstag, den 18. mit La Clique Brass Band. Bar und Essen, Siebdruck. Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme du Pays Diois