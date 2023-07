Forum des Associations Boulevard du Maréchal Leclerc Die, 9 septembre 2023, Die.

Die,Drôme

Les inscriptions se font en ligne uniquement sur le site de l’ESCDD ou de la Mairie de Die jusqu’au 17 juillet. En cas d’intempéries le forum sera transféré à la salle polyvalente et au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville..

2023-09-09 14:00:00 fin : 2023-09-09 . .

Boulevard du Maréchal Leclerc Parking Meyrosse

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Registrations can only be made online via the ESCDD website or Die Town Hall until July 17. In the event of bad weather, the forum will be moved to the Salle Polyvalente and the first floor of the Town Hall.

Las inscripciones sólo podrán realizarse en línea a través de la página web del ESCDD o del Ayuntamiento de Die hasta el 17 de julio. En caso de mal tiempo, el foro se trasladará a la Sala Polivalente y a la planta baja del Ayuntamiento.

Anmeldungen können bis zum 17. Juli ausschließlich online auf der Website der ESCDD oder des Rathauses von Die vorgenommen werden. Bei schlechtem Wetter wird das Forum in die Mehrzweckhalle und das Erdgeschoss des Rathauses verlegt.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme du Pays Diois