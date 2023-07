La fête au Port Boulevard du Maréchal Leclerc Biarritz, 5 août 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Un événement festif et populaire destiné à tous ceux qui aiment sortir, danser, s’amuser…

Les bodegas seront animées par les associations nautiques de Biarritz..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . .

Boulevard du Maréchal Leclerc Port des pêcheurs

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A festive and popular event for all those who like to go out, dance and have fun…

Bodegas will be hosted by Biarritz?s nautical associations.

Un evento festivo y popular para todos aquellos a los que les gusta salir, bailar y divertirse…

Las bodegas serán acogidas por las asociaciones náuticas de Biarritz.

Eine festliche und beliebte Veranstaltung für alle, die gerne ausgehen, tanzen und sich amüsieren…

Die Bodegas werden von den Wassersportvereinen von Biarritz belebt.

Mise à jour le 2023-06-20 par OT Biarritz