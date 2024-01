THÉÂTRE « A TABLE, CHEZ NOUS, ON NE PARLAIT PAS » Boulevard du Maréchal Juin Évron, jeudi 15 février 2024.

Évron Mayenne

Théâtre irruptionnel

C’est l’histoire d’un jeune homme de vingt ans en 1943 qui fait des études de droit, aime pour la première fois et se passionne pour les romans d’aventure. Un jeune homme qui est brusquement arraché à son quotidien et réquisitionné pour le Service du Travail Obligatoire (S.T.O.) en Allemagne. Un jeune homme qui, à son retour en 1945, arrête ses études de droit, éprouve de la haine pour son premier amour et est dans l’incapacité d’ouvrir un livre. Un jeune homme de vingt-deux ans qui comprend, alors, que son père l’a sacrifié. Il ne s’agit pas d’un spectacle historique sur le Service du Travail Obligatoire (S.T.O.) mais plutôt de suivre l’itinéraire d’un sacrifié autour d’un repas qui marque son départ et celui qui « fête » son retour.

Durée: 55 minutes

Age: à partir de 14 ans

Tarif: Plein: 13€ / Réduit: 8,50€ / Pass famille: 35€

Organisé par le Pôle culturel des Coëvrons. Réservation en ligne ou sur place.

Boulevard du Maréchal Juin Pôle Culturel des Coëvrons

Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire



