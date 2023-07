Randonnée La Bressuiraise Boulevard du Maréchal Foch Bressuire, 24 septembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Bressuire Activités Cyclistes vous propose sa randonnée La Bressuiraise.

Randonnées pédestres, VTT, vélo de route.

Plusieurs circuits sont proposés : 3 circuits pédestres de 9 à 19 kms, 6 circuits VTT de 25 à 75 kms et 2 circuits vélo de route de 47 à 55 kms.

Ravitaillements sur tous les circuits..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . EUR.

Boulevard du Maréchal Foch Boulodrome

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Bressuire Activités Cyclistes offers you its La Bressuiraise tour.

Hiking, mountain biking and road cycling.

Several circuits are available: 3 walking circuits from 9 to 19 kms, 6 mountain bike circuits from 25 to 75 kms and 2 road bike circuits from 47 to 55 kms.

Refreshments on all routes.

Bressuire Activités Cyclistes le propone su paseo La Bressuiraise.

Senderismo, bicicleta de montaña y bicicleta de carretera.

Varios circuitos disponibles: 3 circuitos de senderismo de 9 a 19 kms, 6 circuitos de bicicleta de montaña de 25 a 75 kms y 2 circuitos de bicicleta de carretera de 47 a 55 kms.

Puntos de avituallamiento en todas las rutas.

Bressuire Activités Cyclistes bietet Ihnen seine Wanderung La Bressuiraise an.

Wanderungen zu Fuß, mit dem Mountainbike oder dem Rennrad.

Es werden mehrere Strecken angeboten: 3 Wanderstrecken von 9 bis 19 kms, 6 Mountainbike-Strecken von 25 bis 75 kms und 2 Straßenradstrecken von 47 bis 55 kms.

Verpflegungsstellen auf allen Strecken.

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Bocage Bressuirais