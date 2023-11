Grasse Urban Downhill Boulevard du jeu de Ballon (départ) Grasse, 12 novembre 2023, Grasse.

Grasse,Alpes-Maritimes

Le cœur de ville se transforme, le temps d’une journée, en un terrain de sport extrême où les pilotes viennent à nouveau poser leurs roues dans la cité des parfums..

2023-11-12 13:30:00 fin : 2023-11-12 17:00:00. EUR.

Boulevard du jeu de Ballon (départ) Coeur de ville

Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The heart of the city is transformed, for one day, into an extreme sports ground where drivers come to put their wheels down again in the city of perfumes.

El corazón de la ciudad se transforma, por un día, en un terreno de deportes extremos donde los conductores vuelven a poner sus ruedas en la ciudad de los perfumes.

Das Stadtzentrum verwandelt sich für einen Tag in einen Extremsportplatz, auf dem die Fahrer wieder in der Stadt der Düfte ihre Räder aufsetzen.

