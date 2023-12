Gregory Porter Boulevard du Jardin zoologique Marseille 4e Arrondissement, 12 juillet 2024, Marseille 4e Arrondissement.

Début : 2024-07-12 20:30:00

Gregory Porter s’est imposé comme l’un des chanteurs les plus acclamés d’Amérique. 2 fois Grammy awards du Jazz vocal avec sa voix profonde..

Avec sa voix de baryton si reconnaissable et fascinante, sa maîtrise des traditions les plus profondes de la soul, du jazz et du gospel, Gregory Porter s’est imposé comme l’un des chanteurs les plus acclamés d’Amérique.



2 fois Grammy awards du Jazz vocal, 2014 et 2017, le talent artistique et la sensibilité placent ce performer charismatique dans la lignée des plus grands chanteurs comme Nat « King » Cole, un de ses héros.



Son tout premier album consacré à Noël, enregistré avec le mythique label « Blue Note », rend hommage à ses maîtres dont Marvin Gaye et Stevie Wonder et aux standards. Pour Grégory Porter, Noel, c’est l’occasion de partager : « Je pense toujours à l’équilibre », explique-t-il, cela m’a été transmis et ça revient sans cesse dans ma musique ».



Et pour le Marseille Jazz des cinq continents, c’est la promesse d’un moment d’exception sur la scène estivale du Palais Longchamp.

Boulevard du Jardin zoologique Parc du Palais Longchamp

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



