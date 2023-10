Randonnée VTT Boulevard du Général Lyne Thury-Harcourt-le-Hom, 5 novembre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Randonnée VTT organisée par le Vélo Club Suisse Normande. Prix : 6€ (11€ avec grillade)

3 parcours de 25 à 51 km.

Points de lavage vélos

Ravitaillements sur le parcours

Départ : Ancien Point P.

2023-11-05 07:45:00 fin : 2023-11-05 . .

Boulevard du Général Lyne

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Mountain bike ride organized by the Vélo Club Suisse Normande. Price: 6? (11? with barbecue)

3 routes from 25 to 51 km.

Bike washing points

Refreshments along the route

Start: Ancien Point P

Paseo en bicicleta de montaña organizado por el Vélo Club Suisse Normande. Precio: 6 euros (11 euros con barbacoa)

3 rutas de 25 a 51 km.

Puntos de lavado de bicicletas

Puntos de avituallamiento a lo largo del recorrido

Salida : Ancien Point P

Mountainbike-Tour, organisiert vom Vélo Club Suisse Normande. Preis: 6? (11? mit Grill)

3 Strecken von 25 bis 51 km.

Waschmöglichkeiten für Fahrräder

Verpflegungsstellen auf der Strecke

Start: Ancien Point P

