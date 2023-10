Animation petits chevaux course Boulevard du Général Leclerc Hendaye, 29 décembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Animation petits chevaux course.

Face painting avec cession maquillage pour enfants.

Jeux d’adresse pour enfant.

Sculpture sur ballons.

Spectacle de marionnette.

Stand avec pop-corn sucré offert (dans limite des stocks disponibles)..

2023-12-29 fin : 2023-12-29 17:30:00. .

Boulevard du Général Leclerc Rond-Point du Palmier

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Small horse racing animation.

Face painting with make-up session for children.

Games of skill for children.

Balloon sculpture.

Puppet show.

Stand with free sweet popcorn (while stocks last).

Animación para caballitos de carreras.

Pintura de caras con sesión de maquillaje para niños.

Juegos de habilidad para niños.

Escultura con globos.

Espectáculo de marionetas.

Stand con palomitas dulces gratis (hasta agotar existencias).

Animation kleine Pferde Rennen.

Facepainting mit Kinderschminken.

Geschicklichkeitsspiele für Kinder.

Skulptur auf Ballons.

Aufführung von Marionetten.

Stand mit kostenlosem süßem Popcorn (solange der Vorrat reicht).

