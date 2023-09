Semaines des Enfants – Atelier Mystère et Sorcellerie Boulevard du Général Leclerc Hendaye, 30 octobre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

10h00 : pour les enfants de 3 à 6 ans.

11h00 :pour les enfants de 7 à 12 ans.

Atelier pédagogique proposé en collaboration avec les Petits Débrouillards.

Prévoir que les enfants soient habillés de manière adaptée à la météo.

Sur inscription.

Repli si mauvais temps aux Halles de Gaztelu.

Durée : 1 heure..

2023-10-30 fin : 2023-10-30 12:00:00. .

Boulevard du Général Leclerc Rond-Point du Palmier

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10:00 am: for children aged 3 to 6.

11:00 am: for children aged 7 to 12.

Educational workshop in collaboration with the Petits Débrouillards.

Please dress appropriately for the weather.

Registration required.

Back-up in case of bad weather at Les Halles de Gaztelu.

Duration: 1 hour.

10 h: para niños de 3 a 6 años.

11 h: para niños de 7 a 12 años.

Taller pedagógico en colaboración con los Petits Débrouillards.

Los niños deberán vestirse de acuerdo con las condiciones meteorológicas.

Inscripción obligatoria.

Reserva en caso de mal tiempo en las Halles de Gaztelu.

Duración: 1 hora.

10.00 Uhr:für Kinder von 3 bis 6 Jahren.

11.00 Uhr:für Kinder von 7 bis 12 Jahren.

Pädagogischer Workshop, der in Zusammenarbeit mit den Petits Débrouillards angeboten wird.

Die Kinder sollten dem Wetter entsprechend gekleidet sein.

Nach vorheriger Anmeldung.

Ausweichmöglichkeit bei schlechtem Wetter in Les Halles de Gaztelu.

Dauer: 1 Stunde.

