Nuits de la Lecture Boulevard du Général Leclerc Arcachon Catégories d’Évènement: Arcachon

Gironde Nuits de la Lecture Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 19 janvier 2024, Arcachon. Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19

fin : 2024-01-20 Instaurée en 2017 par le Ministère de la Culture, la « Nuit de la lecture » est l’événement culturel national qui met en lumière la lecture sous toutes ses formes, dans les médiathèques, les librairies, les musées et l’ensemble du réseau d’équipements culturels de proximité autour d’activités nocturnes « extra-ordinaires». Pour la première fois, des actions hors les murs seront proposées dans les M’..

Instaurée en 2017 par le Ministère de la Culture, la « Nuit de la lecture » est l’événement culturel national qui met en lumière la lecture sous toutes ses formes, dans les médiathèques, les librairies, les musées et l’ensemble du réseau d’équipements culturels de proximité autour d’activités nocturnes « extra-ordinaires». Pour la première fois, des actions hors les murs seront proposées dans les M’.

Instaurée en 2017 par le Ministère de la Culture, la « Nuit de la lecture » est l’événement culturel national qui met en lumière la lecture sous toutes ses formes, dans les médiathèques, les librairies, les musées et l’ensemble du réseau d’équipements culturels de proximité autour d’activités nocturnes « extra-ordinaires». Pour la première fois, des actions hors les murs seront proposées dans les M’. .

Boulevard du Général Leclerc

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-19 par OT Arcachon Détails Catégories d’Évènement: Arcachon, Gironde Autres Code postal 33120 Lieu Boulevard du Général Leclerc Adresse Boulevard du Général Leclerc Ville Arcachon Departement Gironde Lieu Ville Boulevard du Général Leclerc Arcachon Latitude 44.66009 Longitude -1.167522 latitude longitude 44.66009;-1.167522

Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/