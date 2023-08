Festival Beezoo 2023 Boulevard du Général Lanabère Salies-de-Béarn, 23 septembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Salies-de-Béarn s’offre son premier festival de musique électronique en Béarn dans les Pyrénées Atlantiques

Festival de musique électronique porté par l’association salisienne ARKOLAN, créée dans un but d’accompagner des projets artistiques et socio-culturels au théâtre de verdure du Rooy

Evénement House, Techno, Dubstep, Drum & Bass et Reggae avec 15 artistes durant tout le week end :

– de 11h à 12h séanec de Yoga ( gratuit pour les festivaliers)

– de 12h à 15h Jungle Sound System (Reggae & Dub)

– de 15h à 16h Monsieur Mikey (house)

– de 16h à 17h I.see.Diesel (House)

– de 17h à 18h30 Jensen & Midge (House)

– de 18h30 à 19h30 Zistada & Rlantz (Reggae-Dub)

– de 19h30 à 20h30 I.see.diesel (House)

– de 20h30 à 22h Q-Kraft (Drum & Bass)

– de 22h à 23h30 Conrank (Dubstep / Drum & Bass)

– de 23h30 à 1h Badjokes (Bass House)

– de 1h à 2h Claute (Drum & Bass).

2023-09-23 fin : 2023-09-23 02:00:00. EUR.

Boulevard du Général Lanabère Théâtre de verdure du Rooy

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Salies-de-Béarn gets its first electronic music festival in Béarn in the Atlantic Pyrenees

Electronic music festival run by the Salies-based association ARKOLAN, set up to support artistic and socio-cultural projects at the Théâtre de Verdure du Rooy.

House, Techno, Dubstep, Drum & Bass and Reggae event with 15 artists throughout the weekend:

– from 11am to 12pm Yoga session (free for festival-goers)

– 12pm to 3pm Jungle Sound System (Reggae & Dub)

– from 3pm to 4pm Mr Mikey (house)

– 4pm to 5pm I.see.Diesel (House)

– 5pm to 6.30pm Jensen & Midge (House)

– 6.30pm to 7.30pm Zistada & Rlantz (Reggae-Dub)

– 7.30pm-8.30pm I.see.diesel (House)

– 8.30pm-10pm Q-Kraft (Drum & Bass)

– 10-11.30pm Conrank (Dubstep / Drum & Bass)

– 11.30pm to 1am Badjokes (Bass House)

– 1am to 2am Claute (Drum & Bass)

Salies-de-Béarn recibe su primer festival de música electrónica en la región bearnesa de los Pirineos Atlánticos

Festival de música electrónica organizado por la asociación ARKOLAN de Salies, creada para apoyar proyectos artísticos y socioculturales en el Théâtre de Verdure du Rooy.

Evento de House, Techno, Dubstep, Drum & Bass y Reggae con 15 artistas durante todo el fin de semana:

– de 11.00 a 12.00 sesión de yoga (gratuita para los asistentes al festival)

– de 12h a 15h Jungle Sound System (Reggae & Dub)

– de 15.00 a 16.00 h Mr Mikey (house)

– de 16.00 a 17.00 h I.see.Diesel (House)

– de 17.00 a 18.30 h Jensen & Midge (House)

– de 18.30 a 19.30 h Zistada & Rlantz (Reggae-Dub)

– 19.30-20.30 I.see.diesel (House)

– 20.30-22.00 h Q-Kraft (Drum & Bass)

– 22.00-23.30 Conrank (Dubstep / Drum & Bass)

– 23.30 a 01.00 h Badjokes (Bass House)

– De 1.00 a 2.00 Claute (Drum & Bass)

Salies-de-Béarn gönnt sich sein erstes Festival für elektronische Musik im Béarn in den Pyrénées Atlantiques

Festival für elektronische Musik, das von der Vereinigung ARKOLAN aus Salis getragen wird, die mit dem Ziel gegründet wurde, künstlerische und soziokulturelle Projekte im Théâtre de Verdure du Rooy zu begleiten

House-, Techno-, Dubstep-, Drum & Bass- und Reggae-Event mit 15 Künstlern während des gesamten Wochenendes :

– von 11 bis 12 Uhr Yoga-Seminare (kostenlos für Festivalbesucher)

– von 12 bis 15 Uhr Jungle Sound System (Reggae & Dub)

– von 15 bis 16 Uhr Monsieur Mikey (House)

– von 16:00 bis 17:00 Uhr I.see.Diesel (House)

– von 17:00 bis 18:30 Uhr Jensen & Midge (House)

– von 18.30 bis 19.30 Uhr Zistada & Rlantz (Reggae-Dub)

– von 19.30 bis 20.30 Uhr I.see.Diesel (House)

– von 20.30 bis 22.00 Uhr Q-Kraft (Drum & Bass)

– von 22.00 bis 23.30 Uhr Conrank (Dubstep / Drum & Bass)

– von 23.30 bis 1 Uhr Badjokes (Bass House)

– von 1:00 bis 2:00 Uhr Claute (Drum & Bass)

Mise à jour le 2023-08-20 par OT Béarn des Gaves