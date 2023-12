Concert classique : Trio Etincelles Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux Concert classique : Trio Etincelles Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux, 27 décembre 2023, Saint-Quay-Portrieux. Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 20:30:00

fin : 2023-12-27 . Ensemble musical à cordes, violon, alto et violoncelle qui interprète un large répertoire.

Musiciennes : Chloé Boyaud (violoncelle), Marianne Eymard (altiste), Elise Retuerto (violoniste); Accueil au public à partir de 20h. .

Boulevard du Général de Gaulle Centre de Congrès

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-11-30 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Autres Code postal 22410 Lieu Boulevard du Général de Gaulle Adresse Boulevard du Général de Gaulle Centre de Congrès Ville Saint-Quay-Portrieux Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Latitude 48.6563077 Longitude -2.8385062 latitude longitude 48.6563077;-2.8385062

Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quay-portrieux/