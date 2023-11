CONCERT DE L’ORCHESTRE DE CUIVRES ET PERCUSSIONS Boulevard du Général de Gaulle Le Loroux-Bottereau, 16 décembre 2023, Le Loroux-Bottereau.

Le Loroux-Bottereau,Loire-Atlantique

L’Orchestre de Cuivres et Percussions du Loroux-Bottereau vous invite à venir écouter son dernier concert de l’année 2023 !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Boulevard du Général de Gaulle Palais des Congrès

Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Loroux-Bottereau Brass and Percussion Orchestra invites you to its last concert of 2023!

La Orquesta de Metales y Percusión de Loroux-Bottereau le invita a su último concierto de 2023

Das Orchestre de Cuivres et Percussions du Loroux-Bottereau lädt Sie zu seinem letzten Konzert im Jahr 2023 ein!

Mise à jour le 2023-11-20 par eSPRIT Pays de la Loire