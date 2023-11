CONCERT « AU DIAPASON » PAR LES CLES EN FETE ET L’HARMONIE DE VALLET Boulevard du Général de Gaulle Le Loroux-Bottereau, 25 novembre 2023, Le Loroux-Bottereau.

Le Loroux-Bottereau,Loire-Atlantique

Pour démarrer cette saison l’orchestre Les Clés en Fête et l’harmonie de Vallet se sont rencontrés autour d’un projet commun : préparer un concert avec plus de 80 musiciens sur scène !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Boulevard du Général de Gaulle PALAIS DES CONGRES

Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire



To kick off the new season, the Les Clés en Fête orchestra and the Vallet wind band got together to work on a joint project: preparing a concert with over 80 musicians on stage!

Para inaugurar la nueva temporada, la orquesta Les Clés en Fête y la banda de viento de Vallet se reunieron para trabajar en un proyecto conjunto: ¡preparar un concierto con más de 80 músicos sobre el escenario!

Um diese Saison zu beginnen, haben sich das Orchester Les Clés en Fête und die Harmonie von Vallet zu einem gemeinsamen Projekt zusammengefunden: die Vorbereitung eines Konzerts mit mehr als 80 Musikern auf der Bühne!

Mise à jour le 2023-10-29 par eSPRIT Pays de la Loire