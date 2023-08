Le Brouillarta Boulevard du Général de Gaulle Biarritz, 7 octobre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Pour sa 25ème édition, l’exposition artistique du BROUILLARTA aura lieu aux Jardins de la Grande plage le samedi 7 et le dimanche 8 octobre 2023 de 10h à 18h.

Peintres, sculpteurs, aquarellistes, pastellistes, amateurs, professionnels se réuniront dans le but d’exposer leurs œuvres au public dans ce lieu alliant la quiétude d’un parc ombragé au charme incontournable de la Grande Plage de Biarritz. Invitation à une promenade artistique, à deux pas de l’Hôtel du Palais..

2023-10-07 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Boulevard du Général de Gaulle Jardins de la Grande Plage

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For its 25th edition, the BROUILLARTA art exhibition will take place at the Jardins de la Grande plage on Saturday October 7 and Sunday October 8, 2023 from 10am to 6pm.

Painters, sculptors, watercolorists, pastellists, amateurs and professionals alike will come together to exhibit their work to the public in a setting that combines the tranquility of a shady park with the unmissable charm of Biarritz?s Grande Plage. An invitation to take an artistic stroll, just a stone?s throw from the Hôtel du Palais.

En su 25ª edición, la exposición de arte BROUILLARTA se celebrará en los Jardins de la Grande plage el sábado 7 y el domingo 8 de octubre de 2023 de 10:00 a 18:00 horas.

Pintores, escultores, acuarelistas, pastelistas, aficionados y profesionales se reunirán para exponer sus obras al público en un marco que combina la tranquilidad de un parque sombreado con el encanto ineludible de la Grande Plage de Biarritz. Una invitación al paseo artístico a dos pasos del Hôtel du Palais.

Ausgabe der Kunstausstellung BROUILLARTA findet am Samstag, den 7. und Sonntag, den 8. Oktober 2023 von 10.00 bis 18.00 Uhr in den Gärten des Großen Strandes statt.

Maler, Bildhauer, Aquarellisten, Pastellmaler, Amateure und Profis kommen zusammen, um ihre Werke an diesem Ort auszustellen, der die Ruhe eines schattigen Parks mit dem unumgänglichen Charme des Grande Plage von Biarritz verbindet. Einladung zu einem Kunstspaziergang, nur wenige Schritte vom Hôtel du Palais entfernt.

